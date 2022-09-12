Росія переслідує противників війни – Рада ООН з прав людини

Російська влада переслідує противників війни в Україні та вживає подальших заходів щодо обмеження свободи зборів та слова, заявила виконувачка обов’язків верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Нада Аль-Нашіф.

У Женеві у понеділок відкрилася чергова сесія Ради. Росію було виключено з її складу більшістю голосів після початку масшатбного вторгнення в Україну.

«У Російській Федерації переслідування та обмежувальні заходи та репресії проти людей, які висловлюють незгоду з війною в Україні, підривають дію конституційно гарантованих основних свобод, включаючи право на свободу зборів, спілок та висловлювання думки», – сказала Аль-Нашіф. Також вона зазначила, що російська влада порушує право на вільний доступ до інформації, чинить тиск на журналістів, запроваджуючи цензуру та блокуючи доступ до сайтів.

Низка правозахисних організацій раніше закликали Раду ухвалити резолюцію з вимогою створити незалежний орган із розслідування порушень прав людини в Росії.

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Росії було затримано понад 16 тисяч учасників антивоєнних протестів. Складено понад 3 тисячі протоколів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, порушено понад 100 кримінальних справ за статтею про так звані військові фейки. Десятки людей, у тому числі відомі політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, опинилися за цією статтею за ґратами. Обидві статті з’явилися у законодавстві невдовзі після початку війни. Заблоковано тисячі сайтів.