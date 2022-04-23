Суд у Москві заарештував опозиційного політика у справі щодо «фейків» про російську армію

У Росії Басманний районний суд Москви 22 квітня заарештував опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу у справі про «фейки» про російську армію.

Йому інкримінують статтю «публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил РФ за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті або ворожнечі або за мотивами ненависті чи ворожнечі щодо будь-якої соціальної групи».

Кара-Мурзі загрожує до 10 років ув’язнення. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме під арештом до 12 червня.

Адвокат Вадим Прохоров повідомив, що приводом для порушення кримінальної справи став виступ політика у Палаті представників штату Арізона 15 березня 2022 року.

За версією слідства, 15 березня політик під час виступу, «діючи за мотивами політичної ненависті», поширив «завідомо неправдиву інформацію» про те, що російські військові бомбять житлові райони, пологові будинки, лікарні і школи України, чим «завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації».

Кримінальну справу порушили того ж дня, коли суд заарештував Кара-Мурзу за непокору працівникам поліції.

Незабаром після рішення суду стало відомо, що Мін’юст Росії вніс Володимира Кара-Мурзу до реєстру фізичних осіб – «іноземних агентів».

22 квітня Московський міський суд мав розглянути скаргу на адміністративний арешт Кара-Мурзи, але політика відвезли до Слідчого комітету РФ. 12 квітня суд заарештував його на 15 діб за статтею про непокору вимогам поліцейських. Як було сказано в рапортах поліцейських, Кара-Мурза побачивши поліцейських «змінив траєкторію руху» і спробував втекти.

У березні цього року, після вторгнення російських військ до України, Кара-Мурза разом з іншими опозиціонерами та громадськими діячами створив Антивоєнний комітет Росії. Члени комітету, зокрема, закликали світову спільноту оголосити «воєнними злочинцями» політичне керівництво РФ, яке віддало наказ про початок бойових дій.