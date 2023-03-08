ЄС до кінця березня підготує 11 тисяч українських військових – Боррель

Допоміжна тренувальна місія Євросоюзу до кінця березня завершить підготовку понад 11 тисяч українських військовослужбовців, повідомив високий представник із закордонних справ і політики безпеки блоку Жозеп Боррель. Він сказав про це після неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Стокгольмі.

«А до кінця року ми сподіваємося підготувати 30 тисяч військових», – додав Боррель.

За його словами, місія Євросоюзу підготує екіпажі танків, які передадуть в Україну від країн-членів НАТО.

Також Боррель запропонував план щодо постачання боєприпасів Україні. Згідно з ним, країни ЄС отримають фінансові стимули на мільярд євро, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів Україні, а ще мільярд євро пропонують виділити на спільну закупівлю нових снарядів.

Торік у листопаді європейські країни створили місію з навчання українських військовослужбовців (EUMAM). Тоді йшлося, що підготовку пройдуть 15 тисяч службовців ЗСУ. Згодом це число вирішили збільшити вдвічі.

Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками Challenger 2, у Німеччині – бронемашинами Marder, у США – зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається у Чехії, Польщі й державах Балтії.