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«Говоритимемо про зброю, швидкість і солідарність» – Резніков про зустріч міністрів оборони ЄС

Олексій Резніков подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону та головою зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю за організацію зустрічі з партнерами України

У Швеції почалася зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков 8 березня.

«Я щасливий бути тут. Ми будемо говорити про зброю, швидкість в ухваленні рішень і солідарність», – анонсував він у своєму твітері.

Урядовець подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону та головою зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю за організацію зустрічі з партнерами України.

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«Підтримка потужна. Наші партнери з нами до перемоги», – додав Резніков.

Зустріч міністрів ЄС проводять неформальну зустріч 7 і 8 березня у Стокгольмі. Як повідомляє пресслужба органів влади ЄС, на зустрічі головує Високий представник із закордонних справ і політики безпеки блоку Жозеп Боррель.

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