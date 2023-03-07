Україна вперше попросила у США касетні боєприпаси – Reuters

Україна вперше запросила у США касетну бомбу MK-20, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох конгресменів – членів комітету Палати представників у справах збройних сил Джейсона Кроу та Адама Сміта. За їхніми словами, представники Києва попросили касетні боєприпаси на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому.

Влада України вважає, що касетне озброєння дозволить ЗСУ зупинити масовані атаки Росії за допомогою живої сили на сході країни.

За словами Кроу та Сміта, українські військові планують скидати снаряди з безпілотників. Крім того, Київ запросив у США 155-міліметрові касетні артилерійські снаряди, зазначає Reuters.

Україна закликала членів Конгресу чинити тиск на Білий дім, щоб схвалити постачання такої зброї. Разом з тим, співрозмовники агентства не мають впевненості в тому, що Вашингтон погодиться на такий крок.

Посольство України в США переадресувало прохання Reuters про коментарі до Міноборони країни. Українське відомство агенції Reuters на запит не відповіло.

Касетні бомби – це снаряди, від яких під час польоту відокремлюється касетна частина з дрібними суббоєприпасами. Вони розсіюються та падають на великій площі. Іноді вони не вибухають і мінують територію.

У світі з 2010 року діє Конвенція про заборону використання касетних боєприпасів. Її підписали понад 100 країн, але ані США, ані Росія, ані Україна не приєдналися до конвенції.

У доповіді ініціативи боротьби з касетними боєприпасами, опублікованій у серпні минулого року, повідомлялося, що російська армія завдала сотні ударів таким типом снарядів по Україні. Українська армія застосувала такі боєприпаси щонайменше тричі: у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, зазначали автори документа.