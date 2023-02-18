Столтенберґ запевнив, що НАТО не надаватиме Україні фосфорні на касетні бомби

Країни НАТО не можуть надати деяких видів озброєння, зазначив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ на полях Мюнхенської конференції 18 лютого, повідомляє видання BILD.

У відповідь на слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який попросив західні країни надати ЗСУ фосфорні та касетні боєприпаси, Столтенберґ наголосив, що ці види зброї НАТО не надає.

«НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби», – сказав генсекретар.

Широке використання російськими військовими касетних боєприпасів у війні проти України завдало тривалої шкоди і страждань сотням цивільних жителів, йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

У своєму глобальному звіті Cluster Munition Monitor 2022 правозахисна група заявила, що Україна є єдиною країною, де зараз використовуються такі боєприпаси, і закликала як Росію, так і Україну припинити їх використання та приєднатися до міжнародної угоди 2008 року про їх заборону.

Росія широко використовувала касетні боєприпаси після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, тоді як українські війська, схоже, використовували їх щонайменше двічі у війні, йдеться у звіті.