Резніков розповів послам G7 про боротьбу Міноборони з корупцією

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послами країн «Групи семи» і розповів дипломатам про зусилля відомства у боротьбі з корупцією. Про це 2 березня повідомив твітер-акаунт японського головування в Групі підтримки України.

«Сьогодні Олексій Резніков представив послів G7 своїм новим заступникам і наголосив на поточних зусиллях Міністерства оборони у боротьбі з корупцією та просуванні реформ управління. Ми підтвердили нашу відданість продовженню військової та оборонної підтримки України і підкреслили важливість прозорості та підзвітності, щоб запевнити партнерів і підтримати євроатлантичну інтеграцію України», – йдеться у повідомленні дипломатів.

Минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при оборонному відомстві долучилися 13 громадських організацій.

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

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25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом його звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

Триває слідство щодо п'ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.

Після цього у Міністерстві оборони України заявили про вжиття низки заходів для запобігання корупції. Зокрема йдеться про перезавантаження антикорупційного управління Міноборони, а також формування громадського антикорупційного механізму.