Міністр оборони Олексій Резніков подякував за «підтримку і конструктивну критику».



«Тримаючи лінію. Дякую всім за підтримку, а також за конструктивну критику. Робимо висновки. Ми продовжуємо реформи. Навіть під час війни. Зміцнюємо оборону і працюємо на перемогу», – написав він у твіттері.

Ввечері 5 лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що чинного голову Міноборони Олексія Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Наступного дня Арахамія повідомив, що кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде.

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Також депутатка від «Слуги народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла ввечері 5 лютого заявила, що очільників МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Наступного дня вона повідомила, що кадрові зміни в цих міністерствах «поки призупинили», і пояснила це «ризиками для системи в цілому перед Рамштайном та можливим наступом».

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

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25 січня Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом його звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

Триває слідство щодо п'ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.