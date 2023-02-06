Резніков про ймовірне переведення в інше міністерство: це новина для мене, відмовився б від посади

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що йому не надходила пропозиція переведення на посаду очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це він заявив у коментарі Фактам ICTV.

«Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. У мене жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не було з президентом України, верховним головнокомандувачем», – сказав він.

За словами Резнікова, якби він отримав таку пропозицію, то відмовився б від посади очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка», – додав міністр.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що чинного голову Міноборони Олексія Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Замість Резнікова Міністерство оборони, за словами Арахамії, очолить нинішній очільник ГУР Кирило Буданов.