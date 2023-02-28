Міноборони оновило і опублікувало договори щодо закупівлі продуктів для українських військових

Міністерство оборони опублікувало оновлені договори щодо закупівлі продуктів для українських військових.

Як повідомляє пресслужба відомства, 20 лютого були внесені зміни до восьми договорів – зменшили термін дій угод і відповідно внесли зміни до вартості послуги з організації харчування.

«Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики. Ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику. Тобто Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає в себе: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах..», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони додають, що зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради та центральними органами виконавчої влади.

Крім того, міністерство повідомило про створення міжвідомчої робочої групи під головуванням першого віцепрем'єра України Юлії Свириденко з питань вивчення нових підходів до закупівлі Міноборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель. У рамках роботи робочої групи опрацьовуються питання оновлення системи закупівлі послуг, яка має на меті збалансування дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії.

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

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Триває слідство щодо п'ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.