Суд у Болгарії визнав конституційною військову допомогу Україні

Конституційний суд Болгарії визнав конституційною військову допомогу Україні.



Як повідомляє пресслужба установи, Конституційний суд Болгарії відхилив клопотання 50 депутатів Національних зборів про визнання неконституційним рішення про надання Україні військової та військово-технічної допомоги, а також зміцнення обороноздатності Болгарії, що було схвалено у листопаді та грудні минулого року.



Суд припинив провадження у справі. «За» це судове рішення проголосували дев’ять суддів та один «проти».

У грудні минулого року парламент Болгарії схвалив список озброєнь, який нададуть Україні. Перелік озброєнь був засекреченим, але урядовці заявили, що Софія надішле переважно легке озброєння та боєприпаси. За даними ЗМІ, за місяць до цього депутати надав дозвіл на поставки зброї Україні.

Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу після того, як Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала відповідну пропозицію в травні.