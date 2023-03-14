Сейм Литви визнав ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Парламент Литви на засіданні 14 березня одноголосно підтримав визнання російської ПВК «Вагнер» «терористичною організацією», звинувативши її в «систематичних серйозних злочинах агресії» в Україні.

Як повідомляє литовський громадський мовник LRT, в ухваленій резолюції сказано, що «вагнерівці» становлять загрозу державній і громадській безпеці. Документ також закликає інші країни наслідувати приклад Литви.

Від початку російського вторгнення в Україну найманці ПВК «Вагнер» вчиняють «систематичні серйозні злочини агресії – вбивають і катують цивільних жителів в Україні, бомбардують будинки й інші цивільні об’єкти – це є тероризмом», – йдеться в документі.

Крім того, у резолюції наголошується, що ПВК «Вагнер», заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до російського президента Володимира Путіна, перебуває під санкціями ЄС і США і «є тіньовим інструментом влади Росії».

26 січня Міністерство фінансів США визнало ПВК «Вагнера», яка бере активну участь у війні в Україні, транснаціональною злочинною організацією і застосувало низку санкцій. У своїй заяві міністерство зазначило, що «група «Вагнер» також втрутилася та дестабілізувала країни в Африці, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси у їхніх людей».

Після цього група сенаторів-демократів і республіканців заявила, що вони знову спробують схвалити закон, який вимагатиме від Держдепартаменту визнати російську «ПВК Вагнера» іноземною терористичною організацією.

Як повідомляє агенція Reuters, сенатори на чолі з демократом Беном Кардіном і республіканцем Роджером Вікером заявили, що вони знову подали Закон про притягнення до відповідальності російських найманців (HARM), який був представлений, але не схвалений.

Верховна Рада України на початку лютого визнала приватну російську військову компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

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З весни 2022 року в ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує та відправляє на війну російських в’язнів в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. Вербуванням займався особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав колонії у різних областях країни.

Наразі бійці ПВК «Вагнер», за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом, де несуть численні втрати. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на лютий 2023 року загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».