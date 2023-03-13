Пригожин переключився із вербування в’язнів на цивільних росіян – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що в останні тижні власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, як виглядає, втратив доступ до вербування в російських в’язницях через суперечки з керівництвом Міноборони Росії і спрямує, найімовірніше, свої зусилля на вербування цивільних.

«З початку березня 2023 року «Вагнер» створив виїзні групи у спортивних центрах не менш як у 40 населених пунктах по всій Росії. Останніми днями вагнерівські вербувальники в масках також проводили бесіди про кар’єру в московських вишах, роздаючи анкети під назвою «анкета молодого воїна» для збирання контактних даних зацікавлених», – йдеться в огляді.

Британська розвідка каже, що близько половини ув’язнених, яких ПВК «Вагнер» відправила воювати в Україну, найімовірніше, вже загинула і «нові ініціативи» навряд чи компенсують втрату потоку в’язнів. А, якщо це продовжуватиметься, Пригожин, напевно, «буде змушений скоротити масштаби або інтенсивність операцій ПВК «Вагнер» в Україні.

Раніше сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) звертав увагу на те, що у Пригожина настали ненайкращі часи, через конфлікт з Міноборони РФ, нестачу у вагнерівців як сил, так і боєприпасів, а також те, що нині очільник ПВК «Вагнер» вже не є у такій милості в Путіна, як був ще торік.