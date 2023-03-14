Рада ЄС підняла стелю фінансування Європейського фонду миру майже до 8 млрд євро

Рада ЄС оголосила у вівторок, що ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (EPF) до 7,979 млрд євро до 2027 року, щоб забезпечити можливість покриття додаткових потреб у фінансах.

«Європейський фонд миру тепер став невід’ємною частиною підтримки ЄС для просування миру та безпеки в усьому світі. Сьогоднішнє рішення підвищує фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 мільярдів євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, але й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати», – заявив Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС.

У комюніке Ради ЄС повідомляється також про рішення встановити фінансову орієнтовну суму для спільних витрат на військові навчання ЄС з управління кризою у 2023 році на рівні 5 мільйонів євро та запровадити «більшу гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків від держав-членів».

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних і міжнародних організацій у військових і оборонних питаннях.

Завдяки Фонду ЄС підтримує Збройні сили України, а також багато інших країн.