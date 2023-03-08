Посли ЄС схвалили надання додаткових 2 млрд євро для Фонду миру – головування Швеції

Посли країн Європейського союзу підтримали надання додаткових 2 мільярдів євро для Європейського фонду миру – про це повідомило головування Швеції в ЄС 8 березня.

«Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди для Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал стійкої відданості ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», – заявила пресслужба шведського президентства.

Читайте також: ЄС міркує над «мʼяким переходом на альтернативні правові статуси» для українських біженців

У грудні 2022 року Європейська рада також схвалила збільшення Європейського фонду миру на два мільярди євро у 2023 році.

Європейський фонд миру було створено Європейською радою у березні 2021 року. Фінансування фонду здійснюється за рахунок внесків країн-членів ЄС.