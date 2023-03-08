ЄС міркує над «мʼяким переходом на альтернативні правові статуси» для українських біженців

Європейський союз продовжив статус тимчасового захисту для українських біженців, але шукає для них «мʼякого переходу на альтернативні правові статуси». Про це 8 березня повідомила Єврокомісія.

У Єврокомісії уточнили, що йдеться про статуси, «які б дозволили отримати доступ до прав понад максимальний термін тимчасового захисту, а також цільову підтримку для осіб, які, покинувши Україну, хочуть повернутися додому».

Вона підтвердила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Відколи рік тому був активований кризовий механізм ЄС, понад 3,8 мільйона біженців з України отримали тимчасовий захист у Євросоюзі. Варіант захисту, який вже точно діятиме до березня 2024 року, може бути продовжений ще на один рік до 2025 року.

Найбільшою країною, яка приймає біженців з України, є Німеччина з одним мільйоном таких людей (станом на січень 2023 року); на другому місці – Польща з 974 тисячами, Чехія надала захист 432 тисячам українців (згідно з останньою наявною цифрою від грудня 2022 року). Якщо брати до уваги співвідношення числа прийнятих українців до власного населення, то найбільше біженців прихистили Естонія, Польща та Чехія.