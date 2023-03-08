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Суд ЄС скасував санкції проти матері Пригожина

Зв’язок між матір’ю і сином Пригожиними, каже суд ЄС, «ґрунтується винятково на їхніх родинних стосунках»

Суд загальної юрисдикції ЄС скасував обмежувальні заходи, застосовані до Віолетти Пригожиної, матері очільника російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Навіть якщо останній несе відповідальність за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, зв’язок між пані Пригожиною та її сином, встановлений на момент ухвалення оскаржуваних актів, ґрунтується винятково на їхніх родинних стосунках і тому не є достатнім для виправдання її включення до оскаржуваних списків у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією в березні 2014 року та дестабілізуючих дій Росії на сході України», – йдеться у поясненні до рішення суду.

Рада ЄС внесла Віолетту Пригожину у список санкцій, бо, за її даними, вона є власницею ТОВ Concord Management and Consulting, що входить до групи «Конкорд», засновником і власником якої до 2019 року є її син. Вона також є власницею інших підприємств, пов’язаних з її сином. На думку Ради, таким чином вона підтримала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Пригожина звернулася до Суду загальної юрисдикції з проханням скасувати обмеження в тій частині, в якій вони її стосуються. У своєму сьогоднішньому рішенні суд задовольнив її прохання.

У суді зазначили, що «з матеріалів справи виглядає, що пані Пригожина більше не є власником Concord Management and Consulting з 2017 року, хоча вона володіла акціями цього підприємства. Крім того, Рада не змогла продемонструвати, що вона володіла іншими підприємствами, пов’язаними з її сином, на дату ухвалення оскаржуваних актів».

Зв’язок між матір’ю і сином Пригожиними, каже суд, «ґрунтується винятково на їхніх родинних стосунках», а застосований Радою ЄС критерій для санкцій «недостатній для виправдання її включення до оскаржуваних списків».

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування, творцем і спонсором якого є Євген Пригожин, бізнесмен, відомий як «кухар Путіна». Найманці його компанії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.

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