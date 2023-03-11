ЄС попросить треті країни посилити контроль за експортом через Росію – Bloomberg

Євросоюз планує попросити треті країни посилити експортний контроль за високими технологіями й іншими товарами, які може використовувати Росія для військового виробництва і застосування у війні проти України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства розповіли, що прохання перш за все торкнеться країн, де спостерігається зростання імпорту з ЄС. Брюссель попросить розширити збір інформації про торгові потоки, щоб визначити, чи потрапляють підсанкційні технології й товари на російський ринок.

Експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій із ЄС та країн «Групи семи» до Росії значно скоротився після запровадження санкцій. При цьому постачання до таких країн як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Казахстан та інші країни Центральної Азії різко зросло. У свою чергу, різко виріс експорт із цих країн до Росії, зазначає Bloomberg.

ЄС та його союзники нині дедалі більше уваги приділяють запобіганню обходу санкцій.

США також посилюють тиск на Туреччину й ОАЕ для обмеження торгових потоків із Росією. Туреччина призупинила транзит товарів, що підпадають під санкції, до Росії, але зберігаються побоювання, що продукція, продана на турецький ринок, у результаті може бути реекспортована, сказав один зі співрозмовників агентства.

25 лютого Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії за напад на Україну. Десятий за рахунком санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. ЄС оголосив, що до Росії більше не поставляються жодні технології, які можуть бути використані у військових цілях.