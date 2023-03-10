Російські дипломати в Туреччині зʼясовують, чому частина товарів не потрапляє до Росії

Посольство і торговельне представництво Росії в Туреччині зʼясовують «обставини і підґрунтя труднощів з оформленням торгових операцій російських компаній».

«Перебуваємо в контакті з турецькою владою. Сподіваємося на вирішення ситуації у найближчі терміни», – цитує агенція РБК слова неназваного представника дипломатичної місії.

9 березня російські логістичні компанії заявили, що Туреччина заблокувала транзит санкційних товарів, які постачають до Росії. Перевізники не змогли оформити транзит через турецьку митну систему, хоча влада Туреччини офіційно про заборону не повідомляла.

Учасники ринку повʼязують зупинку транзиту санкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.