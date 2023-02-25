Шольц закликає Індію підтримати або принаймні не блокувати зусилля Заходу щодо ізоляції РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 лютого провів переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Як передає Associated Press, він закликав Індію підтримати або принаймні не блокувати зусилля Заходу щодо ізоляції Росії за її війну проти України.

Моді сказав, що Індія хоче, аби конфлікт завершився шляхом діалогу та дипломатії.

«Індія готова зробити свій внесок у будь-яку мирну ініціативу», – сказав Моді.

Втім індійський прем’єр, як і раніше, утримався від будь-якої відкритої критики Росії, оскільки Москва є головним постачальником зброї, нафти та іншої продукції до Індії.

Шольц заявив, що війна Росії проти України «порушила фундаментальний принцип, з яким ми всі погоджуємося – не змінювати кордони шляхом використання насильства».

Хоча обидва лідери не відповідали на запитання ЗМІ після зустрічі, Шольц пізніше сказав німецьким журналістам, що вони з Моді «дуже широко та дуже інтенсивно» обговорювали війну в Україні, але не озвучив деталі.

Шольц, який прибув до індійської столиці в суботу, також обговорив з Моді шляхи посилення економічного співробітництва, зокрема через угоду про вільну торгівлю між ЄС та Індією.

Ця поїздка є першим офіційним візитом Шольца до Індії, хоча це його четверта зустріч з Моді з моменту вступу на посаду в 2021 році.