Турецька опозиція визначилася з суперником Ердогана на виборах

Лідер турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах, які відбудуться 14 травня.

Альянс із шести партій вибрав Кілічдароглу своїм кандидатом у президенти.

74-річний Кілічдароглу є головою другої за величиною партії в країні, Республіканської народної партії.

Туреччина прямує до ключових президентських і загальних виборів 14 травня, які можуть перевести країну в бік більш демократичного курсу або продовжити все більш авторитарне правління Ердогана на третє десятиліття.

Вибори є найскладнішими для чинного президента за весь час його 20-річного правління і відбуваються на тлі економічних потрясінь і критики реакції уряду на руйнівний землетрус минулого місяця.