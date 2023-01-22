Ердоган назвав дату проведення виборів у Туреччині

Вибори президента та парламентські перегони в Туреччині відбудуться 14 травня нинішнього року, повідомив чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган під час виступу, який транслював телеканал TRT.

«Закликаю представників нашої молоді, які вперше візьмуть участь у виборах, зробити правильний вибір під час голосування», – сказав Ердоган під час зустрічі з молоддю в провінції Бурса.

Відомо, що уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року. Як зазначила газета Hurriyet, цю ідею підтримала і опозиція.

5 січня ЗМІ повідомили, що президент Туреччини закликав Кремль до перемир’я у повномасштабній війні проти України.

«Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні підкріплюватися одностороннім припиненням вогню та візією чесного рішення», – йдеться в заяві пресслужби Ердогана, яку цитує агентство Reuters.

Після розмови президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та російського президента Володимира Путіна у Кремлі заявили про готовність до «серйозного діалогу», але за «врахування нових територіальних реалій».

20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повторив пропозицію виступити посередником між Москвою та Києвом. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.