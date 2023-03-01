Ердоган: вибори в Туреччині відбудуться вчасно – попри землетрус

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 1 березня, що президентські та парламентські вибори в його країні відбудуться 14 травня. Це станеться трохи більше ніж через три місяці після руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 45 тисяч людей у Туреччині.

«Ця нація зробить все необхідне 14 травня, якщо буде воля Божа», – сказав Ердоган у промові перед законодавцями від владної Партії справедливості та розвитку в парламенті.

Раніше в Туреччині обговорювали можливість перенесення виборів на червень.

У ніч на 6 лютого на південному сході Туреччини та в північно-західній Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Тисячі жителів постраждалих міст залишилися без житла, зруйновано тисячі будівель, включно з лікарнями, школами та багатоквартирними будинками. У Туреччині на три місяці оголошено надзвичайний стан.