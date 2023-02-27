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Туреччина проведе переговори зі Швецією та Фінляндією щодо НАТО в березні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (п) на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, фото ілюстративне

Туреччина заявила 27 лютого, що переговори про вступ до НАТО зі Швецією та Фінляндією відбудуться наступного місяця. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Зустріч відбудеться 9 березня», – заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції в Анкарі. Очільник зовнішньополітичного відомства дав зрозуміти, що Туреччина прихильніше оцінює заявку Фінляндії. «Ми можемо розділити процес вступу Швеції та Фінляндії», – відзначив він.

Заявки на вступ до НАТО мають ратифікувати всі члени альянсу. Але Туреччина була обурена січневими протестами зі спаленням Корану біля її посольства в Стокгольмі. Після цього президент Туреччини Реджеп Ердоган попередив Швецію, що не підтримає її заявку на приєднання до оборонного блоку.

Попередні два раунди тристоронніх переговорів були зосереджені на списку турецьких вимог, які включають видворення десятків людей, переважно курдів, яких у Туреччині звинувачують у тероризмі.

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