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США: сенатори закликають Байдена не продавати Туреччині літаки F-16 до вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Постачання F-16 до Туреччини може стати одним із найбільших продажів зброї за останні роки

Двопартійна група сенаторів закликала президента США Джо Байдена відкласти продаж винищувачів F-16 Туреччині, доки Анкара не погодиться на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Швеція та Фінляндія очікують, що Анкара схвалить їх вступ до альянсу, членом якого є Туреччина. Раніше джерела в Конгресі повідомили CNN, що адміністрація Байдена готується звернутися до законодавців із проханням схвалити продаж F-16 Туреччині.

Проте група з 27 сенаторів написала у своєму листі 2 лютого, що Конгрес «не може розглядати майбутню підтримку» Туреччини, доки ця країна «не завершить ратифікацію протоколів про приєднання».

«Нездатність ратифікувати протоколи або надати графік ратифікації загрожує єдності альянсу в ключовий момент історії, коли Росія продовжує неспровоковане вторгнення в Україну», – йдеться в листі.

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО минулого літа, через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну. Президент Туреччини Реджеп Ердоган тоді заявив, що не підтримає наміри Гельсінкі та Стокгольма, звинувативши дві країни в тому, що вони «як пансіонати для терористичних організацій». Напруженість із цього приводу триває досі.

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