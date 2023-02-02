Фінляндія та Швеція мають намір спільно вступити до НАТО

Фінляндія та Швеція залишаються відданими одночасному вступу до НАТО, незважаючи на опозицію Туреччини щодо шведської кандидатури, заявили прем’єр-міністри двох країн у Стокгольмі 2 лютого.

Туреччина заявила, що може схвалити заявку Фінляндії на членство в НАТО раніше, ніж Швеції, але президент і міністр закордонних справ Фінляндії відкинули цю ідею, стверджуючи, що безпека двох скандинавських країн є взаємозалежною.

«Мені не подобається ця атмосфера, позиція, коли Швецію представляють як проблемну дитину в класі. Я не думаю, що це так», – сказала прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яку цитує агенція Reuters.

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Швеція і Фінляндія, що дотримувалися нейтралітету протягом десятиліть, подали офіційні заявки на приєднання до НАТО у травні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони зможуть стати членами НАТО лише після того, як протокол про вступ ратифікують всі 30 країн-членів.

У січні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна не підтримає заявку Швеції приєднатися до НАТО. Він сказав про це після антитурецьких протестів у Стокгольмі, учасники яких публічно спалили Коран і підтримали курдів. Анкара переслідує курдські організації, називаючи їх терористичними.

Навесні Туреччина висунула низку умов для затвердження членства Фінляндії та Швеції в НАТО, зокрема оголосити терористичними низку курдських організацій, скасувати заборону на постачання зброї Анкарі, видати турецькій владі низку курдських й опозиційних діячів, які отримали притулок у Швеції та Фінляндії і яких Туреччина звинувачує в тероризмі.