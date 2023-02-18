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Фінляндія та Швеція не змінили намірів спільно приєднатися до НАТО – Санна Марін

Голова уряду Фінляндії Санна Марін (л) під час візиту до Швеції

Бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО залишається незмінним, заявила голова уряду Фінляндії Санна Марін CNN 18 лютого.

«Ми надіслали дуже чітке повідомлення: ми хочемо приєднатися разом зі Швецією. Це не тільки тому, що ми добрі сусіди і хороші партнери. Це також пов’язано з дуже конкретними питаннями», – сказала Марін, беручи участь в одному з обговорень на Мюнхенській конференції з безпеки.

Вона додала, що приєднання двох північноєвропейських країн є спільним інтересом усіх членів альянсу.

«Планування безпеки НАТО на всій півночі – це в наших інтересах, але також в інтересах НАТО. Ми надіслали дуже чіткий сигнал і дуже чітке повідомлення Туреччині, а також Угорщині, які ще не ратифікували (угоду про вступ Швеції та Фінляндії – ред.), що ми хочемо разом вступити до НАТО, і це в інтересах усіх», – сказала Марін.

Останнім часом зросла напруга між Швецією та Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив шведський уряд у причетності до спалення Корану під час протесту в Стокгольмі в січні.

Раніше Туреччина називала умовою схвалення заявки те, що Швеція має показати більш чітку позицію проти тих, кого Стамбул вважає терористами, головним чином це стосується курдських бойовиків і групи, яку влада Туреччині звинувачує в спробі державного перевороту в 2016 році.

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