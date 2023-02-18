Фінляндія та Швеція не змінили намірів спільно приєднатися до НАТО – Санна Марін

Бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО залишається незмінним, заявила голова уряду Фінляндії Санна Марін CNN 18 лютого.

«Ми надіслали дуже чітке повідомлення: ми хочемо приєднатися разом зі Швецією. Це не тільки тому, що ми добрі сусіди і хороші партнери. Це також пов’язано з дуже конкретними питаннями», – сказала Марін, беручи участь в одному з обговорень на Мюнхенській конференції з безпеки.

Вона додала, що приєднання двох північноєвропейських країн є спільним інтересом усіх членів альянсу.

«Планування безпеки НАТО на всій півночі – це в наших інтересах, але також в інтересах НАТО. Ми надіслали дуже чіткий сигнал і дуже чітке повідомлення Туреччині, а також Угорщині, які ще не ратифікували (угоду про вступ Швеції та Фінляндії – ред.), що ми хочемо разом вступити до НАТО, і це в інтересах усіх», – сказала Марін.

Останнім часом зросла напруга між Швецією та Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив шведський уряд у причетності до спалення Корану під час протесту в Стокгольмі в січні.

Раніше Туреччина називала умовою схвалення заявки те, що Швеція має показати більш чітку позицію проти тих, кого Стамбул вважає терористами, головним чином це стосується курдських бойовиків і групи, яку влада Туреччині звинувачує в спробі державного перевороту в 2016 році.