Голова МЗС Німеччини закликала Туреччину й Угорщину не затягувати процес розширення НАТО

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину й Угорщину не блокувати ратифікацію заявок Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО. Бербок зробила цю заяву 13 лютого на спільній пресконференції з головою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавістом, повідомило агентство Reuters.

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що очікує від усіх країн НАТО негайної ратифікації заявок. Бербок вважає, що Альянс стане ще сильнішим після входження до нього Швеції та Фінляндії.

У лютому влада Туреччини заявила, що підтримує заявку Фінляндії, зажадавши, однак, від влади Швеції, щоб вона зайняла жорсткішу позицію щодо «Робітничої партії Курдистану» (РПК). Ця організація заборонена в Туреччині й оголошена терористичною організацією. В Анкарі також наполягають, щоб Швеція засудила угруповання, яке уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана вважає причетним до спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році.

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Заявки обох країн ратифіковані всіма державами НАТО, окрім Туреччини й Угорщини. Для прийняття нових членів НАТО потрібно схвалення всіх 30 країн-членів Альянсу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у листопаді 2022 року, що парламент його країни ратифікує членство двох країн у НАТО на початку цього року.