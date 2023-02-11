Президент Фінляндії очікує, що до липня його країна разом із Швецією стануть членами НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив сподівання, що його країна разом із сусідньою Швецією будуть прийняті в НАТО до липня поточного року. Як передає Associated Press, про це він сказав в інтерв’ю фінському інформаційному агентству STT 11 лютого.

Водночас президент Фінляндії натякнув, що хоче, аби Вашингтон натиснув на Туреччину, щоб та схвалила заявки країн на членство.

Якщо питання затягнеться, увесь процес прийому нових членів буде під сумнівом, заявив Нііністьо.

«Якщо цього не станеться до зустрічі у Вільнюсі, чому це має статися після?», – сказав Саулі Нііністьо.

Литва має намір провести саміт НАТО у столиці балтійської країни 11-12 липня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайна згода. Туреччина та Угорщина – єдині країни в альянсі з 30 членів, які офіційно не схвалили приєднання Швеції та Фінляндії.

Хоча Угорщина пообіцяла зробити це у лютому, Туреччина ж не висловила готовності ратифікувати приєднання двох країн найближчим часом.

«Я думаю, що він (президент Туреччини – ред.) за жодних обставин не піддасться жодному громадському тиску. Але якщо щось відкриється під час двосторонніх переговорів між Туреччиною та Сполученими Штатами, це може вплинути», – вважає президент Фінляндії.

Туреччина відкладає схвалення членства Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки, серед іншого, обурилася серією акцій у Стокгольмі, де активісти спалили Коран біля посольства Туреччини і повісили опудало Реджепа Таїпа Ердогана.

У січні Анкара на невизначений термін відклала ключову зустріч у Брюсселі, де обговорювався вступ двох скандинавських країн до НАТО.