Генсекретар НАТО прибув до Анкари із закликом до влади Туреччини ратифікувати членство Швеції та Фінляндії в альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив Туреччині, що настав час остаточно ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до західного оборонного альянсу, передає агенція France-Presse.

Столтенберґ прибув до Анкари через 10 днів після того, як Туреччина постраждала від потужного землетрусу, який забрав майже 40 000 життів.

« У скрутний для вас час НАТО підтримує Туреччину», – сказав Столтенберґ після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Але він також підкреслив терміновість того, щоби Анкара припинила спротив спробам північних сусідів приєднатися до НАТО.

Столтенберґ сказав: «Япродовжую вірити, що настав час ратифікувати участь як Фінляндії, так і Швеції».

Раніше Туреччина дала сигнал, що готова прийняти до альянсу Фінляндію, але не Швецію.

«Ми могли б оцінити процес членства Фінляндії в НАТО окремо від Швеції», – сказав натомість Чавушоглу в четвер.

«Позиція Туреччини щодо членства двох країн була чіткою та недвозначною з самого початку», – зазначив турецький міністр.

Головна претензія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана була щодо відмови Швеції видати десятки підозрюваних, яких Анкара пов’язує із забороненими курдськими групами та спробою державного перевороту в 2016 році.