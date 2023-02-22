Угорщина розгляне заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО на початку березня

Угорські законодавці проголосують за заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО на початку березня. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на опублікований порядок денний парламенту Угорщини.



Загальні дебати щодо їхніх заявок на членство відбудуться наступного тижня, а голосування – для кожної країни окремо – відбудеться 6-9 березня, повідомляється на сайті парламенту.

Туреччина та Угорщина є єдиними членами НАТО, які ще ратифікували заявки обох скандинавських країн, які повинні прийняти всі 30 членів альянсу.

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Останнім часом зросла напруга між Швецією та Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив шведський уряд у причетності до спалення Корану під час протесту в Стокгольмі в січні.

Раніше Туреччина називала умовою схвалення заявки те, що Швеція має показати більш чітку позицію проти тих, кого Стамбул вважає терористами, головним чином це стосується курдських бойовиків і групи, яку влада Туреччині звинувачує в спробі державного перевороту в 2016 році.