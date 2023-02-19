Землетрус у Туреччині: в Україну повернулась перша група рятувальників

Із Туреччини повернулася перша група працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у фейсбуці.

«Понад тиждень наші фахівці з ДСНС України допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами та ліквідовувати наслідки землетрусів. Не дивлячись на те, що Україна сама нині у полум’ї війни, ми готові надати потребуючим підтримку в біді. Бо сильні завжди допомагають та рятують. Слабкі ж здатні тільки нищити та вбивати», – зазначив він.

Очільник МВС подякував рятувальникам за службу та привітав із поверненням додому.

Число жертв землетрусу, який стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, перевищило 45 тисяч людей.

31-річний півзахисник збірної Гани і турецького клубу «Хатайспор» Крістіан Атсу загинув під час руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого. Про те, що тіло футболіста було знайдене під уламками будинку, де він жив, 18 лютого повідомили клуб «Хатайспор» і Федерація футболу Туреччини.

Крістіан Атсу понад 10 років грав у різних європейських футбольних лігах. Його доросла карʼєра розпочалася в 2011 році в португальському «Порту», в 2013 році він перейшов до англійського «Челсі», звідти як орендований гравець виступав у кількох клубах. У 2016 році став футболістом іншої англійської команди, «Ньюкасла», де до 2021 року був гравцем основного складу (провів за клуб понад 100 матчів). У 2014 році був учасником чемпіонату світу в складі команди Гани.