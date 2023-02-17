Землетрус у Туреччині й Сирії: число загиблих зросло до 45 тисяч

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині й Сирії 17 лютого зросла до понад 45 тисяч – у той час, як пошуково-рятувальні роботи тривають.

Сьогодні, через 11 днів після землетрусу, з-під завалів у Туреччині врятували трьох людей: 14-річного хлопчика і двох чоловіків.

На даний час кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 людини. Очікується, що це число зросте, оскільки багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

У сусідній Сирії влада повідомила про понад 5800 загиблих.

Десятки тисяч людей зазнали поранень і травм, мільйони – залишилися без даху над головою.

У Міністерстві закордонних справ України 14 лютого повідомили, що внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців, зокрема родина із Запоріжжя.