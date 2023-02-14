З-під завалів у Туреччині врятували понад 8 тисяч людей – Ердоган

Рятувальники, що працюють на місцях землетрусу в Туреччині, знайшли під завалами понад 8 тисяч людей живими – про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до Всесвітнього урядового саміту в Об’єднаних Арабських Еміратах 14 лютого.

Ердоган додав, що значну кількість із 81 тисяч постраждалих вже виписали з лікарень. Він звернув увагу на міжнародну підтримку, яку отримала Туреччина в подоланні наслідків землетрусу.

«Я хотів би подякувати всім країнам, які збирали допомогу для нашої нації та підтримували пошуково-рятувальні роботи своїми працівниками», – заявив він.

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Тим часом, кількість загиблих після землетрусу в Туреччині й Сирії, що стався 6 лютого, перевищила 37 тисяч. У Туреччині, за офіційними даними, загинули понад 31 тисяча людей, у сусідній Сирії відомо про загибель близько шести тисяч людей.

На північ Сирії, де залишається останній анклав, який утримують противники президента Башара Асада, перша колона з гуманітарною допомогою дісталася лише четвертої доби після землетрусу. Досі для гуманітарних вантажів ООН був відкритий лише один пропускний пункт на кордоні Туреччини і Сирії. В ООН сподівалися на відкриття ще двох.