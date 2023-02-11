Кордон Вірменії з Туреччиною вперше за 35 років відкрили для пропуску гуманітарної допомоги

Сухопутний кордон між Вірменією та Туреччиною в суботу відкрили вперше за 35 років – через прикордонний пропускний пункт проїхали вантажівки із гуманітарною допомогою з Вірменії для постраждалих від руйнівного землетрусу районів на півдні Туреччини.

«Вірменія відправила гуманітарну допомогу до Туреччини. Вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули Маргарський міст на кордоні і прямують до постраждалого від землетрусу регіону», – написав 11 лютого прессекретар МЗС Вірменії Ваан Хунанян у твітері.

Востаннє прикордонний перехід між Вірменією (тоді ще у складі СРСР) і Туреччиною було відкрито 1988 року після землетрусу, який зруйнував вірменське місто Спітак. Тоді гуманітарні вантажі були доставлені з Туреччини до Вірменії.

Декілька днів тому з Вірменії до Туреччини вилетіла команда рятувальників з 27 осіб.

Вантажівки зі 100 тоннами продовольства, медикаментів, води та інших пакетів екстреної допомоги вирушили до міста Адіаман.

Спецпредставник Анкари на вірмено-турецьких переговорах Сердар Кіліч подякував за допомогу вірменській стороні.

«Я завжди пам’ятатиму допомогу, відправлену народом Вірменії для полегшення страждань нашого народу в регіоні, що постраждав від землетрусу», – написав Кіліч у твітері.

Відносини між Туреччиною та Вірменією є напруженими як з історичних причин, так і через те, що Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Вірменія, як і багато країн світу, вважає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни, у Туреччині з таким визначенням не згодні. Між країнами немає дипвідносин, кордон між ними закритий. При цьому Анкара та Єреван ведуть переговори щодо покращення відносин.

Гуманітарна допомога та рятувальні команди почали надходити до Туреччини після катастрофічних землетрусів п’ять днів тому, у результаті яких загинули щонайменше 25 000 людей і десятки тисяч були поранені.