Майже 26 мільйонів людей постраждали від землетрусу в Туреччині та Сирії – ВООЗ

Майже 26 мільйонів людей постраждали від землетрусу, який цього тижня сколихнув Туреччину та Сирію, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 11 лютого.

Відомство попередило, що десятки лікарень пошкоджені.

Оскільки кількість загиблих унаслідок землетрусу в цих країнах вже перевищила 25 000, агентство охорони здоров’я ООН звернулось із екстреним закликом виділити 42,8 мільйона доларів, щоб допомогти задовольнити невідкладні, гострі потреби в галузі охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, 15 мільйонів людей постраждали в Туреччині та майже 11 мільйонів в охопленій війною Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу заявив, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

За кількістю людських жертв землетрус займає сьому позицію серед стихійних катастроф ХХІ століття, вказує агенція Reuters. Десятки тисяч людей поранені, сотні тисяч позбулися домівок.

Статистики щодо загиблих та постраждалих тварин немає. Зоозахисні організації направили свої команди до постраждалих районів на допомогу притулкам і тваринам. Тварини, що вижили, багато з яких поранені і перебувають у стані шоку, опинилися на вулиці без доступу до води та їжі.

У Туреччині громадяни критикують владу та будівельників, які, як вважається, не дотримувалися стандартів при зведенні багатоповерхових будівель у сейсмічно активних зонах. Критика звучить і на адресу президента Ердогана: у тому числі через затримки з доставкою допомоги та пізній початок рятувальних робіт. Ердоган визнав «деякі проблеми», проте зараз, за його словами, ситуація під контролем.

За оцінками агентства Fitch Ratings, економічні втрати Туреччини внаслідок землетрусу можуть досягти чотирьох мільярдів доларів.

На північ Сирії, де залишається останній анклав, який утримують противники президента Башара Асада, лише на четверту добу після землетрусу дісталася перша колона з гуманітарною допомогою.

Влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції, що діють проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв’язку із землетрусом аж до серпня 2023 року.