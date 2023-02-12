Заступник генсекретаря ООН визнав, що організація «підвела» жертв землетрусу в Сирії

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс прокоментував гуманітарну ситуацію в регіонах Сирії, які постраждали внаслідок землетрусу.

У своєму твітері 12 лютого Гріффітс заявив, що перебуває сьогодні на турецько-сирійському кордоні.

«Поки що ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. У пошуках міжнародної допомоги, яка не надійшла. Мій обов’язок і наш обов’язок – виправити цю помилку якомога швидше», – написав заступник генерального секретаря.

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У північно-західні райони Сирії, які контролюються опозиційними до режиму президента Асада силами, гуманітарна допомога може потрапити тільки через кордон із Туреччиною.

Попри те, що землетрус, який спричинив загибель понад 20 тисяч людей у обох країнах, стався 6 лютого, про перший гуманітарний конвой ООН у Сирії стало відомо лише 9 лютого.

Влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції, що діють проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв’язку із землетрусом аж до серпня 2023 року.