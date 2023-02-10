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Понад 5 мільйонів сирійців можуть залишитися без дому після землетрусу – ООН

Розбір завалів після землетрусу

Близько 5,3 мільйона людей у Сирії можуть залишитися без даху над головою через руйнівний землетрус, який сколихнув регіон цього тижня. Про це, як повідомляє агенція France-Presse, 10 лютого заявила представниця Верховного комісара ООН у справах біженців із питань Сирії Сіванка Дханапала.

За останніми даними, у Сирії число загиблих унаслідок землетрусу, який стався 6 лютого, перевищило чотири тисячі, ще понад пʼять з половиною тисяч людей зазнали поранень. Набагато більше від підземних поштовхів постраждала Туреччина, де лише число загиблих наближається до 20 тисяч.

У Туреччині 6 лютого стався сильний землетрус магнітудою 7,7 – 7,8. Станом на 10 лютого сейсмологи зафіксували понад 1600 повторних поштовхів. За останню добу сталося не менше двох повторних поштовхів магнітудою 7,6 та 7,7.

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