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Ердоган оголосив надзвичайний стан у зоні землетрусу в Туреччині

Наслідки землетрусу в Туреччині, архівне фото

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив зоною лиха 10 провінцій, які постраждали від руйнівних землетрусів на півдні країни, запровадивши в регіоні надзвичайний стан на три місяці, повідомляє агенція Reuters.

У своїй промові Ердоган сказав, що 70 країн запропонували допомогу в пошуково-рятувальних операціях і що Туреччина планує відкрити готелі в туристичному центрі Анталії для тимчасового розміщення людей, які постраждали від землетрусів.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив у країні тиждень жалоби за загиблими внаслідок землетрусу.

Землетрус магнітудою 7,8 стався на світанку 6 лютого. Ердоган оцінив його як найбільше стихійне лихо в країні з 1939 року, коли також стався сильний землетрус. Вдень 6 лютого був ще один підземний поштовх магнітудою 7,7 приблизно в тому ж районі. Підземні поштовхи було зафіксовано і в сусідніх країнах.

Вранці 7 лютого у центральній частині Туреччини було зафіксовано вже третій за останню добу землетрус магнітудою 5,3.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу зростає (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу зростає (фоторепортаж)

На ранок 7 лютого відомо про щонайменше 4365 загиблих внаслідок землетрусів магнітудою у 7,8 бала, які сталися на півдні Туреччини та на півночі Сирії. Землетрус спочатку стався у ніч на 6 лютого, а потім повторився удень.

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