У Туреччині й Сирії стався потужний землетрус, загинули щонайменше 195 людей

Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на південному сході Туреччини і в Сирії в ніч на 6 лютого. Через поштовхи були зруйновані будинки, а їхні мешканці в паніці вибігали на вулицю.

Щонайменше 195 людей загинули в обох країнах, сотні зазнали поранення, рятувальники очікують, що кількість жертв зросте.

Рятувальники шукають уцілілих під уламками зруйнованих будівель у кількох містах по обидва боки кордону між країнами.

Епіцентр землетрусу, який відчувався і в Каїрі, був на північ від турецького міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.

Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі. 1999 року понад 17 тисяч людей загинули після потужного землетрусу в районі Ізміту на північному заході країни.