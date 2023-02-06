Землетрус у Туреччині: Ердоган оголосив семиденну жалобу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу за жертвами землетрусу, який стався 6 лютого.
За останніми даними, число загиблих унаслідок ранкового землетрусу в Туреччині та Сирії зросло до щонайменше 2 300 людей. Турецька влада заявила про щонайменше 1 500 жертв, ще близько 800 людей загинули в Сирії.
Голова Національного центру землетрусів у Сирії Раед Ахмед назвав землетрус магнітудою 7,8 «найбільшим землетрусом, зафіксованим в історії центру».
Низка країн,в тому числі Україна, висловили готовність допомогти Туреччині впоратися з наслідками стихійного лиха.
Читайте також: Туреччина: МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку із українцями в зоні землетрусу
Землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого.
Вдень 6 лютого стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. Наразі невідомо, скільки руйнувань завдав другий землетрус, який також відчувався в усьому регіоні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ