Землетрус у Туреччині: Ердоган оголосив семиденну жалобу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу за жертвами землетрусу, який стався 6 лютого.

За останніми даними, число загиблих унаслідок ранкового землетрусу в Туреччині та Сирії зросло до щонайменше 2 300 людей. Турецька влада заявила про щонайменше 1 500 жертв, ще близько 800 людей загинули в Сирії.

Голова Національного центру землетрусів у Сирії Раед Ахмед назвав землетрус магнітудою 7,8 «найбільшим землетрусом, зафіксованим в історії центру».

Низка країн,в тому числі Україна, висловили готовність допомогти Туреччині впоратися з наслідками стихійного лиха.

Читайте також: Туреччина: МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку із українцями в зоні землетрусу

Землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого.

Вдень 6 лютого стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. Наразі невідомо, скільки руйнувань завдав другий землетрус, який також відчувався в усьому регіоні.