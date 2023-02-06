Землетрус у Туреччині й Сирії: число загиблих зросло до 234. Київ перевіряє, чи є серед них українці

Міністерство закордонних справ України повідомило, що перевіряє, чи є українці серед загиблих і поранених внаслідок потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини і в сусідній Сирії.

Внаслідок поштовхів загинули, за останніми даними, щонайменше 234 людини, сотні були поранені.

«Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві «гарячі лінії»: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93. Родичі в Україні можуть також звертатися на «гарячу лінію» МЗС: +380 44 238 15 88», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Президент України Володимир Зеленський у твітері висловив готовність надати необхідну допомогу турецькому народові.

Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на південному сході Туреччини і в Сирії в ніч на 6 лютого. Через поштовхи були зруйновані будинки, а їхні мешканці в паніці вибігали на вулицю.

Рятувальники шукають уцілілих під уламками зруйнованих будівель у кількох містах по обидва боки кордону між країнами.

Епіцентр землетрусу, який відчувався і в Каїрі, був на північ від турецького міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.

Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі. 1999 року понад 17 тисяч людей загинули після потужного землетрусу в районі Ізміту на північному заході країни.