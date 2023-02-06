Землетрус у Туреччині і Сирії: за останніми даними, понад 1300 людей загинули

Понад 1300 людей загинули, тисячі поранені, за останніми даними, внаслідок потужного землетрусу, що стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в цій країні загинули щонайменше 912 людей, понад п’ять тисяч – зазнали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 7,8.

Ердоган заявив, що це найбільша катастрофа в країні з 1939 року, додавши, що в результаті підземних поштовхів зруйновано 2818 будівель, повідомляє агентство Reuters.

Тим часом, у Сирії, за даними медиків, загинули щонайменше 326 людей. Як повідомило державне інформаційне агентство (SANA) з посиланням на помічника міністра охорони здоров’я Сирії Ахмеда Дамірію, ще 1042 людей були поранені.

Вважається, що кількість жертв, про яку повідомляють державні ЗМІ, включає лише тих, хто живе на території, контрольованій урядом. За словами рятувальників, на північному заході, підконтрольному сирійським повстанцям, загинули 147 людей.

Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами, очікується, що кількість жертв може зрости в той час, як рятувальники обстежуватимуть купи уламків у містах і селищах по всьому регіону.

По обидва боки кордону жителі вибігали на вулицю холодної, дощової і сніжної зимової ночі, побоюючись опинитися під завалами своїх будинків під час сильних підземних поштовхів.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що перевіряє, чи є українці серед загиблих і поранених внаслідок землетрусу.

Десятки урядів країн і міжнародних організацій зголосилися надати допомогу постраждалим від землетрусу.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у твітері висловив готовність надати необхідну допомогу турецькому народові.

Епіцентр землетрусу, який відчувався і в Каїрі, був на північ від турецького міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.