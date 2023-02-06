Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини – Кулеба

Україна готова направити до Туреччини рятувальників, щоб допомогти ліквідувати наслідки руйнівного землетрусу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їх розгортання», – написав Кулеба у твітері.

Землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого. За останніми даними, загинули понад 1300 людей, тисячі поранені. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди, прогнозують, що число загиблих може зрости.

Вдень 6 лютого стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. Наразі невідомо, скільки руйнувань завдав другий землетрус, який також відчувався в усьому регіоні.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що перевіряє, чи є українці серед загиблих і поранених внаслідок землетрусу.

Десятки урядів країн і міжнародних організацій зголосилися надати допомогу постраждалим від землетрусу.

Епіцентр землетрусу, який відчувався і в Каїрі, був на північ від турецького міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.