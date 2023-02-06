Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу зросла до 2 300 людей

Кількість загиблих внаслідок ранкового землетрусу в Туреччині 6 лютого у цій країні та сусідній Сирії зросла до щонайменше 2 300 людей, повідомляють місцеві урядовці та медики.

Зокрема, турецька влада заявила про щонайменше 1 500 жертв, тоді як близько 800 людей загинули в Сирії.

Голова Національного центру землетрусів у Сирії Раед Ахмед назвав землетрус магнітудою в 7,8 «найбільшим землетрусом, зафіксованим в історії центру».

Низка країн,в тому числі Україна, висловили готовність допомогти Туреччині впоратися з наслідками стихійного лиха.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вже реагують на кризу.

«Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим від цих землетрусів у наступні дні, тижні та місяці», — сказав Блінкен.

Президент США Джо Байден написав у своєму твітері, що «глибоко засмучений» загибеллю людей і доручив своїй команді «стежити за ситуацією в координації з Туреччиною та надавати будь-яку необхідну допомогу».

Уряд Сирії також закликав міжнародне співтовариство прийти йому на допомогу.

Перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, на якому обговорюватимуться пріоритети організації на 2023 рік, жертв землетрусу вшанували хвилиною мовчання.

Співробітники ООН працюють у Туреччині та Сирії, щоб оцінити потреби та надати допомогу, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у заяві.

«Ми розраховуємо на те, що міжнародне співтовариство допоможе тисячам сімей, які постраждали від цієї катастрофи, багато з яких вже гостро потребували гуманітарної допомоги в районах, доступ до яких є проблемою», – сказав він.

Британський уряд, своєю чергою, заявив, що 6 лютого до Туреччини прибудуть 76 пошуково-рятувальних спеціалістів із чотирма пошуковими собаками та рятувальним обладнанням, а британська бригада екстреної медичної допомоги оцінить ситуацію на місці. У ньому сказано, що Лондон підтримує контакти з ООН щодо підтримки Сирії.

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що створять польовий госпіталь у Туреччині та надішлють пошуково-рятувальні групи, а Ірак заявив, що надішле групи цивільного захисту до Туреччини та Сирії з вантажами для надзвичайних ситуацій і допомоги, продовольством і пальним.

Також Іспанія та інші європейські країни заявили, що надішлють різноманітну допомогу, включно з рятувальниками та обладнанням, а уряд Катару заявив, що почне здійснювати рейси допомоги до Туреччини.

Землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого.

Вдень 6 лютого стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. Наразі невідомо, скільки руйнувань завдав другий землетрус, який також відчувався в усьому регіоні.