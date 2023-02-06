Туреччина: МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку із українцями в зоні землетрусу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусів у Туреччині – про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«В посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії», – заявив він.

За його словами, українські дипломати взаємодіють із турецькими рятувальниками. Пошукові роботи тривають.

«Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних», – повідомив Ніколенко.

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Він додав, що наразі дипломати не отримували дані про наявність українців серед жертв землетрусу.

Ніколенко також оприлюднив номер гарячої лінії посольства України в Туреччині для отримання допомоги: +90 539 550 98 98. Також діє гаряча лінія МЗС: +380 44 238 15 88.

Землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Туреччини і на півночі Сирії в ніч на 6 лютого. За останніми даними, загинули понад 1300 людей, тисячі поранені. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди, прогнозують, що число загиблих може зрости.

Вдень 6 лютого стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. Наразі невідомо, скільки руйнувань завдав другий землетрус, який також відчувався в усьому регіоні.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що перевіряє, чи є українці серед загиблих і поранених внаслідок землетрусу.

Десятки урядів країн і міжнародних організацій зголосилися надати допомогу постраждалим від землетрусу.

Епіцентр землетрусу, який відчувався і в Каїрі, був на північ від турецького міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.