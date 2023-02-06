Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині і Сирії зросла до 641

Потужний землетрус магнітудою 7,8, що стався в ніч на 6 лютого на півдні Туреччини і на півночі Сирії, призвів до загибелі щонайменше 641 людини і руйнування сотень будівель.

Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами, очікується, що кількість жертв може зрости в той час, як рятувальники обстежуватимуть купи уламків у містах і селищах по всьому регіону.

По обидва боки кордону жителі вибігали на вулицю холодної, дощової і сніжної зимової ночі, побоюючись опинитися під завалами своїх будинків під час сильних підземних поштовхів.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що перевіряє, чи є українці серед загиблих і поранених внаслідок землетрусу.

«Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві «гарячі лінії»: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93. Родичі в Україні можуть також звертатися на «гарячу лінію» МЗС: +380 44 238 15 88», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Президент України Володимир Зеленський у твітері висловив готовність надати необхідну допомогу турецькому народові.

Епіцентр землетрусу, який відчувався і в Каїрі, був на північ від турецького міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.

Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі. 1999 року понад 17 тисяч людей загинули після потужного землетрусу в районі Ізміту на північному заході країни.