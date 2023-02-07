Землетрус у Туреччині й Сирії: відомо про загибель понад 5000 людей

У Туреччині внаслідок потужного землетрусу, який стався на південному сході країни 6 лютого, загинули 3419 людей, ще понад 20 тисяч людей були поранені. З-під завалів вдалося врятувати 7840 людей.

У Сирії внаслідок землетрусу загинули щонайменше 1600 людей, близько трьох із половиною тисяч поранені, пише Reuters із посиланням на останні дані уряду Башара Асада і рятувальників, які працюють на непідконтрольних Дамаску територіях.

Зруйновані тисячі будинків, постраждали десятки міст. Рятувальні роботи тривають.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив у країні тиждень жалоби за загиблими внаслідок землетрусу.

Землетрус магнітудою 7,8 стався на світанку 6 лютого. Ердоган оцінив його як найбільше стихійне лихо в країні з 1939 року, коли також стався сильний землетрус. Вдень 6 лютого був ще один підземний поштовх магнітудою 7,7 приблизно в тому ж районі. Підземні поштовхи було зафіксовано і в сусідніх країнах.

Вранці 7 лютого у центральній частині Туреччини було зафіксовано вже третій за останню добу землетрус магнітудою 5,3.

У Сирії постраждали як райони під контролем офіційного Дамаска, так і територія під контролем збройної опозиції. Серйозно постраждало місто Алеппо, яке було кілька років тому місцем запеклих битв під час його штурму за підтримки російської армії.

За словами Ердогана, допомогу Туреччині пообіцяли надати вже понад 45 країн. Серед них і Україна.

Низка країн має намір також надати допомогу Сирії, серед них ОАЕ, Франція, Німеччина.