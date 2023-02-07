Українські рятувальники прибудуть до Туреччини сьогодні-завтра – посол

Посол України Василь Боднар заявляє, що сьогодні-завтра українські рятувальники прибудуть до Туреччини для ліквідації наслідків землетрусу.



«Регіон (Хатай) є зоною підвищеної небезпеки, там тривають поштовхи. Доступ туди обмежений. Аеропорти закриті для цивільних рейсів. Туди добираються тільки рятувальники. Ми очікуємо, що сьогодні-завтра прибудуть українські рятувальники», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині у зв'язку з загиблими через землетрус і заявив про готовність Києва надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи.



Землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині і Сирії на світанку 6 лютого, поваливши цілі житлові будинки, зруйнувавши лікарні й залишивши тисячі людей без даху над головою. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в обох країнах зросла до щонайменше 4365.

У Туреччині оголосили семиденну жалобу. Десятки країн і міжнародних організацій, зокрема Україна, зголосилися надати допомогу постраждалим.