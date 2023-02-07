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Українські рятувальники прибудуть до Туреччини сьогодні-завтра – посол

Землетрус стався вранці 6 лютого, пошуково-рятувальні роботи тривають досі

Посол України Василь Боднар заявляє, що сьогодні-завтра українські рятувальники прибудуть до Туреччини для ліквідації наслідків землетрусу.

«Регіон (Хатай) є зоною підвищеної небезпеки, там тривають поштовхи. Доступ туди обмежений. Аеропорти закриті для цивільних рейсів. Туди добираються тільки рятувальники. Ми очікуємо, що сьогодні-завтра прибудуть українські рятувальники», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині у зв'язку з загиблими через землетрус і заявив про готовність Києва надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу зростає (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу зростає (фоторепортаж)

На ранок 7 лютого відомо про щонайменше 4365 загиблих внаслідок землетрусів магнітудою у 7,8 бала, які сталися на півдні Туреччини та на півночі Сирії. Землетрус спочатку стався у ніч на 6 лютого, а потім повторився удень.


Землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині і Сирії на світанку 6 лютого, поваливши цілі житлові будинки, зруйнувавши лікарні й залишивши тисячі людей без даху над головою. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в обох країнах зросла до щонайменше 4365.

У Туреччині оголосили семиденну жалобу. Десятки країн і міжнародних організацій, зокрема Україна, зголосилися надати допомогу постраждалим.

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