Землетрус у Туреччині і Сирії: число загиблих зросло до понад 4300

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині і Сирії зросла до щонайменше 4365, свідчать дані, оприлюднені рятувальниками.

Зокрема, Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що у цій країні, за останніми даними, загинули 2921 людина. Крім того, в регіоні продовжують повторні поштовхи.

Голова AFAD Юнус Сезер повідомив, що майже вісім тисяч людей були врятовані з 4758 будівель, зруйнованих під час землетрусу 6 лютого, повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними уряду Дамаска і рятувальників у північно-західному регіоні, контрольованому повстанцями, в Сирії загинули щонайменше 1444 людини і близько 3500 – були поранені.

У Сирії наслідки землетрусу посилилися руйнуваннями громадянської війни, яка тривала понад 11 років.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Землетрус магнітудою 7,8 стався в обох країнах на світанку 6 лютого, поваливши цілі житлові будинки, зруйнувавши лікарні й залишивши тисячі людей без даху над головою.

У Туреччині оголосили семиденну жалобу. Десятки країн і міжнародних організацій, зокрема Україна, зголосилися надати допомогу постраждалим.